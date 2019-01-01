رسميًا - تيموتي وايا ينضم إلى ليل

تيموتي وايا ينضم لليل قادمًا من باريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميًا رحيل نجمه الشاب تيموتي وايا نجل أسطورة كرة القدم ورئيس دولة ليبيريا حاليًا جورج وايا إلى ليل.

وأكد نادي ليل الفرنسي عبر موقعه الرسمي، ضم نجل الأسطورة الليبيرية جورج وايا لمدة 5 سنوات مقبلة بعقد يمتد حتى عام 2024.

وتألق صاحب الـ 24 عامًا خلال الموسم الماضي مع نادي العاصمة الفرنسية، وقبلها أثناء فترة إعارته مع نادي سيلتك الاسكتلندي، بجانب تمثيله لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

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Timothy Weah rejoint le @losclive dans le cadre d'un transfert définitif.#MerciTimothy pic.twitter.com/Ud01Uubb4T

وكان تيموتي وايا قد لعب مع باريس سان جيرمان بداية من الفترة التحضيرية الخاصة بالموسم الماضي وقدم أداء مميزًا.

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يذكر أن تيموتي وايا كان قد رفض تمثيل منتخب ليبيريا على الرغم من محاولة والده رئيس البلاد حاليًا معه.