رسمياً .. تيباس رئيساً لرابطة الدوري الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه

تيباس يحصل على المنصب بالتزكية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، حصول تيباس على منصب رئيس اللجنة للمرة الثالثة في تاريخه منذ قليل بشكل رسمي.

واجتمعت اللجنة الانتخابية في الرابطة، وأعلنت فوز تيباس بالمنصب بالتزكية وتواصلت مع المرشح ومع الأندية، بعد انقضاء الفترة المسموح فيها للمرشحين بالتقدم.

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تيباس كان رئيساً للرابطة الفترة الماضية، ولكنه قدم استقالته مطلع الشهر الجاري ليترشح بعدها من جديد.

قرار تيباس تسبب في مفاجأة الجميع إذ كان يحق له الاستمرار في منصبه حتى أكتوبر القادم، ولكنه كان يرغب في الحصول على ولاية أخرى.

ومن المنتظر أن يستلم تيباس مهام عمله، كرئيس لرابطة الدوري، خلال الأسبوع القادم.

ويتوقف الدوري الإسباني، حالياً بسبب فترة أعياد الميلاد، ومن المنتظر عودته يوم الجمعة الثالث من يناير القادم.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد لعب 18 جولة حتى الآن.