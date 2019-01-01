رسميًا | توتي يُعلن موعد رحيله عن روما

أعلن مدير نادي روما وأسطورته فرانشيسكو توتي، بشكل رسمي، موعد تحديد مصيره ومستقبله مع النادي، بعد التضارب الكبير في الأنباء حول وضعه مع ذئاب "الأولمبيكو" في المرحلة القادمة.

وأثيرت الشكوك حول مستقبل الملك مع الإدارة، بسبب ما وصفته أغلب وسائل الإعلام الإيطالية "استياء توتي من أسلوب الإدارة"، خاصة بعد تهميشه في ملف صديقه السابق في الملاعب دانيلي دي روسي.

وأكدت العديد من المصادر التي تحظى بمصداقية جيدة، أن توتي لم يكن حاضرًا في اجتماع الإدارة الخاص بمستقبل دي روسي، وهو ما عّجل بانتهاء شهر العسل سريعًا بينه وبين الرئيس جيمس بالوتا.

وألمح صاحب الشأن في تصريحات مقتضبة أنه سيكشف الحقيقية في الوقت المناسب، لكن دون أن يحدد موعد غلق الصفحة.

أيوب الكعبي يوضح علاقته بحمد الله بعد الصورة التي نشرها وأثارت الجدل 🗣️ pic.twitter.com/rjXGdiaEx0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

لكن اليوم الأحد، أعلن بشكل رسمي أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا غدًا الأثنين، لينهي الجدل حول وضعه مع النادي في الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع الأنباء التي تؤكد رفضه العمل كمدير رياضي خلفًا لمونشي.

الجدير بالذكر أن توتي يعمل كمدير للذئاب منذ اعتزاله اللعب بعمر 40 عامًا بعد انتهاء موسم 2016-2017، وأيضا بعد 30 عامًا قضاها بين جدران "الأولمبيكو" منذ الطفولة وحتى يومه الأخير في مسيرته الاحترافية، التي ختمها بـ786 مباراة بقميص روما فقط.