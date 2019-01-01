رسميًا .. توتنهام يكافئ لوكاس مورا بعقد مُحسّن

بعد مساهمته الكبيرة في إنجاز الوصول لنهائي "واندا متروبوليتانو" الموسم المنقضي

تلقى الجناح البرازيلي لوكاس مورا، مكافأة إجادة من قبل إدارة توتنهام، وذلك بالموافقة على تمديد عقده حتى منتصف عام 2024، وبراتب مُحّسن بعد مساهمته في وصول السبيرس لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ونجح صاحب الـ26 عامًا في تعويض هداف الفريق هاري كين في أهم مراحل الأدوار الإقصائية للكأس ذات الأذنين، على غرار ما فعله أمام أياكس أمستردام، عندما تكفل بتسجيل ثلاثة أهداف هاتريك في إياب "يوهان كرويف آرينا" أمام أياكس، ليقود فريقه اللندني لأول نهائي أبطال في تاريخه؟

وقبل قليل، أعلن موقع النادي الرسمي عن تكريم النجم البرازيلي بعقد جديد وراتب محسن، وذلك بالرغم من ارتباطه بالديوك بعقد طويل الأجل، من المفترض أن ينتهي مع حلول صيف 2023.

وجاء لوكاس مورا إلى أصحاب الجزء الأبيض من شمال لندن في شتاء 2018، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة كلفت دانيال ليفي حوالي 25 مليون جنيه إسترليني، بعد خروجه من حسابات المدرب الألماني توماس توخيل، لا سيما بعد قدوم نيمار جونيور وكيليان مبابي عام 2017.

عندما يتعرض اللاعب لإصابة على مستوى الركبة فإنه يصبح بحاجة لتشخيص دقيق ومن ثم علاج للإصابة وبعد ذلك تأهيل قبل أن يعود للملاعب

فماذا لو كان ما تعرض له إصابة غير ملحوظة ظاهريًا لكن لها أثرًا أعنف كثيرًا من إصابات الركبة



بويان كريكيتش مثال صريح لذلك 🙌 pic.twitter.com/f9mZA9wJrX — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 9, 2019

وخلال هذه الفترة، دافع عن ألوان توتنهام في 60 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 49 الموسم المنقضي، الذي خرج منه بـ15 هدفًا، منهم 5 على مستوى دوري الأبطال.