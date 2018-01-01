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الدوري الإنجليزي الممتاز

رسميًا | توتنهام يجدد عقد فيرتونخين

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Getty Images
السبيرز فعّل بند تمديد عقد فيرتونخين لعام إضافي. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تفعيل بند تمديد عقد يان فيرتونخين، مدافع الفريق، لعام إضافي لينتهي في 2020.

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فيرتونخين امتلك عقدًا ينتهي في يونيو المقبل وكان يستطيع التفاوض مع أي فريق في يناير.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ فيرتونخين مستمر مع الفريق حتى يونيو 2020.

البلجيكي لعب 264  مباراة بقميص توتنهام منذ انضمامه إلى صفوف السبيرز في 2012.

وأصبح فيرتونخين أكثر لاعب بلجيكي في تاريخ توتنهام بالدوري الإنجليزي بواقع 110 مباراة.

وتواجد يان في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي.

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