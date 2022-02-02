رسميًا.. تغيير موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمُقامة على الأراضي الكاميرونية.

الجدولة المبدئية للمسابقة وضعت مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت 6 فبراير عصرًا، وقبل ساعات قليلة من إقامة المباراة النهائية.

لكن وفقًا للإعلان الجديد من الكاف، وبعد مشاورة اللجنة المنظمة لكأس الأمم وكذلك الحكومة الكاميرونية، تقرر تقديم المباراة وتغيير الموعد عمومًا.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع موعدها الجديد بات السبت الموافق 5 فبراير، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بملعب أحميدو أهيدجو.

جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021

وسيتحدد طرفا هذه المباراة خلال الساعات القليلة المقبلة، وبعد الانتهاء من مباراتي نصف النهائي بين السنغال وبوركينا فاسو، ومصر والكاميرون.

وكان ملعب أحميدو أهيدجو قد استقبل مباريات كثيرة هذه المسابقة، بداية من مجموعة مصر ونيجريا، مرورًا بمباراة في ثمن النهائي.

أما ربع النهائي فأقيم عليه مباراتي مصر والمغرب والسنغال وغينيا الاستوائية، بعد إغلاق ملعب أوليمبي بسبب أحداث التدافع بمباراة الكاميرون وكاب فيردي.

الجدير بالذكر أن مباراة بوركينا فاسو والسنغال تقام أيضًا بملعب أحميدو أهيدجو، بينما يعود ملعب أوليمبي لاستقبال المباريات بقمة مصر والكاميرون.