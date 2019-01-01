رسمياً - تعيين إيدو بمنصب المدير التقني لأرسنال

بعد الفوز مع البرازيل بلقب كوبا أميركا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن عودة نجم الفريق السابق إيدو جاسبار في منصب المدير التقني.

إيدو سبق وأن عمل كمنسق للمنتخب البرازيلي الفائز مؤخراً بكوبا أميركا 2019، لكنه قرر خوض رحلة جديدة بمسيرته.

الموقع الرسمي للمدفعجية، كشف عن قدوم إيدو ليصبح أول من يشغل هذا المنصب بتاريخ النادي الإنجليزي.

وتأتي خطوة التعاقد مع البرازيلي، ليعاون المدرب أوناي إيمري في تدعيم صفوف أرسنال خلال الفترة المقبلة.

Welcome home, Edu 👋 — FC (@Arsenal) July 9, 2019

وقال راؤول سانيلهي المسؤول عن شؤون الكرة بأرسنال عن تلك الخطوة:"نشعر بالتحمس الشديد بقدوم إيدو، لديه خبرة ومعرفة جيدة بكرة القدم".

وأضاف:"هو يفهم النادي ويعرف قيمة الشعبية التي يمتلكها أرسنال حول العالم".

وأما إيدو فقال عن تعيينه:"أرسنال يمتلك مكانة خاصة في قلبي، سعيد جداً بهذا الدور واتطلع لصناعة الفارق مع النادي".

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يذكر أن إيدو سبق وأن لعب للمدفعجية في الفترة من 2001 إلى 2005، وحصل معه على لقب البريميرليج مرتين.