رسميًا .. تعديلات بنهائي دوري أبطال آسيا وإلغاء كأس الاتحاد

الاتحاد الآسيوي يحسم مصير كأس الاتحاد بشكل نهائي، ويجري تعديلًا على موعد المباراة النهائية ونظامها.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ، بعد الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد القاري ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو، كما قرر المكتب التنفيذي إجراء تعديلًا على نهائي دوري الأبطال.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، قرار المكتب التنفيذي بإلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية في المناطق الجغرافية الخمس للقارة الصفراء.

واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي جائحة كورونا فرضت ظرف القوة القهرية، ومن ثم تم اتخاذ قرار بإلغاء نسخة عام 2020 من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

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الاتحاد الآسيوي اتخذ قرار أيضًا بإلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020، بسبب الظروف القهرية، حيث ستقام البطولة عام 2024، وتقرر إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020 بالإمارات، على أن تستضيفها الإمارات العام المقبل 2021

وعلى جانب آخر، أجرى المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، تعديلًا على موعد نهائي دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تغيير نظام الدور النهائي بالبطولة.

ووافق المكتب التنفيذي على إقامة نهائي دوري الأبطال في منطقة غرب آسيا، حيث ستقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر من جولة واحدة، بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب.

ومن جانبه، صرح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "هذه أوقات صعبة لكل من يرتبط عمله بكرة القدم، وفي الرياضة بشكل عام، نقوم بعمل خطوات من أجل ضمان سلامة الوضع المالي بالاتحاد الآسيوي والاتحادات والوطنية الأعضاء".

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الشيخ سلمان واصل: "أنا واثق أنه سيمكننا النجاح في تجاوز تلك التحديات، من خلال الوحدة والتضامن خلال الفترة القادمة".

يذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا ، ستستكمل بشكل طبيعي، بداية من منتصف سبتمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة، على شكل البطولة المجمعة.