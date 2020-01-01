رسميًا .. تطبيق تقنية "فار" في دوري أبطال آسيا

سيتم تطبيق تلك التقنية بداية من دور ربع النهائي.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اتخاذه قرارًا بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بداية من دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن استئناف منافسات دوري أبطال آسيا بداية من يوم 14 سبتمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 5 ديسمبر.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "إليكم هذا النبأ الهام، سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بدءًا من الدور ربع النهائي، لأول مرة على مستوى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي".

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إليكم هذا النّبأ الــهــام 🚨



سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في ⁧#دوري_أبطال_آسيا⁩ 2020 بدءًا من الدور ربع النهائي، لأول مرة على مستوى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي . pic.twitter.com/nJRJQRYEJl — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 24, 2020

وكان الاتحاد الآسيوي قد استخدم تقنية "الفار" في كأس آسيا للمنتخبات التي أقيمت بالإمارات مطلع العام الماضي 2019، في دور الثمانية.

وتم استخدام التقنية للمرة الثانية في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في تايلاند يناير الماضي، حيث تم تطبيقها في 32 مباراة بنجاح، ليتم اتخاذ قرار بتطبيقها في أول بطولة للأندية بالقارة الصفراء.

يذكر أن مباريات ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا ستقام بداية من يوم 30 سبتمبر، على أن تقام نصف النهائي يوم 3 أكتوبر، والمباراة النهائية يوم 5 ديسمبر في إحدى دور غرب القارة.

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ويمثل الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا الهلال والنصر والأهلي والتعاون، حيث تقدم تلك الفرق نتائج طيبة في البطولة حتى الآن، بعد مرور جولتين من دور المجموعات.