رسميًا | تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الأوروبي

البطولة الوحيدة المتبقية في أوروبا التي لا تحتوي على الـ VAR

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعدة في بطولة الدوري الأرووبي بداية من الأدوار الإقصائية.

الاتحاد الأوروبي أدخل تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا بداية من الموسم الماضي في دور الـ 16.

وأعلن الاتحاد عدة قرارات في اجتماعه مساء أمس، الثلاثاء، أبرزها استخدام تقنية في الفيديو في الأدوار الإقصائية في بطولة اليوربا ليج.

كما كشف الاتحاد تفاصيل البطولة الجديدة ومكان تنظيم نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2020-2021 وكذلك ملعب النهائي في التشامبيونزليج أعوام 2021 و2022 و2023.

جدير بالذكر أنّ الدوري الإنجليزي انضم إلى قائمة البطولات التي تستخدم تقنية الفيديو بداية من الموسم الجاري.