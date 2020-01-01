رسمياً .. تشيلسي يواصل التدعيم بضم ميندي

طمحاً في التخلص من صداع كيبا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع الحارس إدوارد ميندي من نظيره الفرنسي رين، ليواصل التدعيم هذا الصيف.

مركز حراسة المرمى، يعتبر من أبرز المشاكل التي واجهت المدرب فرانك لامبارد منذ قدومه للبلوز، وذلك لهبوط مستوى الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وهو ما دفع النادي الإنجليزي، للتوجه إلى سوق الانتقالات، لضم ميندي، الذي يعتبر من أفضل الحراس في الدوري الفرنسي الفترة الأخيرة.

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It’s official! Edouard Mendy is a Blue! ✍️🔵#WelcomeMendy — FC (@ChelseaFC) September 24, 2020

ووفقاً للموقع الرسمي لتشيلسي، فإن صاحب الـ28 سنة، وقع على عقد مدته 5 سنوات مع الفريق بعد الرحيل عن رين.

ومن جانبه قال ميندي بعد التوقيع:"أشعر بحماس شديد بعد انتقالي لتشيلسي، كان حلماً بالنسبة لي وتحول إلى حقيقة، والآن أتطلع للعمل مع فرانك لامبارد وباقي اللاعبين بالفريق".

وأكدت العديد من التقارير الصحفية، أن قيمة الصفقة وصلت إلى حوالي 24 مليون يورو، بعد سلسلة من المفاوضات خلال الأسابيع الماضية.

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وتسود حالة من التفاؤل لدى جماهير تشيلسي بعد ضم الحارس السنغالي، نظراً لقدومه من رين الفرنسي، وهو نفس الفريق الذي لعب له أسطورة النادي بيتر تشيك قبل الانتقال للبلوز في 2004.

ويواصل بذلك تشيلسي التدعيم هذا الصيف، حيث تعاقد مع حكيم زياش، كاي هافيرتس، تيمو فيرنر، بن تشيلويل، مالانج سار وتياجو سيلفا قبل ضم ميندي.