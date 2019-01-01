رسميًا - تشيلسي يقدم مستشاره الفني الجديد بيتر تشيك

تشيلسي يقدم بيتر تشيك كمستشار فني جديد بعد اعتزاله اللعب بأيام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قدم تشيلسي اليوم رسميًا مستشاره الفني الجديد بيتر تشيك لوسائل الإعلام، وذلك بعد أيام من إعلان التعاقد معه.

وكان بيتر تشيك قد اعتزل اللعب عقب نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال، والذي لعبه بقميص الجانرز.

وجاء تقديم تشيلسي لبيتر تشيك عبر تغريدة على حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

— FC (@ChelseaFC) ٢١ يونيو ٢٠١٩

حيث رحب النادي بعودة تشيك إلى بيته، بعدما رحل عنه لاعبًا منذ ثلاثة سنوات ليرتدي فيها قميص آرسنال.

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يذكر أن بيتر تشيك كان قد حقق مع تشيلسي العديد من الألقاب كحارس مرمى أبرزها التتويج بدوري أبطال اوروبا عام 2012.