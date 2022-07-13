رسميًا.. تشيلسي يعلن ضم رحيم ستيرلينج من صفوف مانشستر سيتي

الإضافة الهجومية الأولى لتشيلسي هذا الصيف

أعلن نادي تشيلسي انتقال الجناح الإنجليزي، رحيم ستيرلينج، من فريق مانشستر سيتي إلى صفوف نادي البلوز في سوق الانتقالات الحالي.

نجم الفريق السماوي بات هو التدعيم الهجومي الأول لصالح الفريق اللندني وسط بعض الأنباء المتداولة حول الانضمام المحتمل لنيمار أيضًا في الفترة المقبلة.

وأعلن تشيلسي انضمام رحيم بصورة رسمية ونشر له عدة صور بقميص الفريق الرسمي، ليلحق بذلك كتيبة توخيل في فترة الإعداد الحالية للموسم المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن الصفقة كلفت البلوز حوالي 50 مليون يورو من أجل إقناع مانشستر سيتي بترك اللاعب.

فيما أشار التقرير إلى تقاضي رحيم لراتب أسبوعي سيكون أكثر بكثير من حوالي 300 ألف جنيه استرليني، وهو ما كان يدفعه الفريق السماوي للاعب.

ليصبح بذلك هو أولى الصفقات في عهد المالك الأمريكي الجديد تود بولي، الذي يسعى أيضًا للتعاقد مع المدافع خاليدو كوليبالي من صفوف نابولي.

What a journey 💙 pic.twitter.com/beX13AOOsj — Raheem Sterling (@sterling7) July 13, 2022

وعن انتقاله، قال رحيم: "من الواضح أنني حققت الكثير في مسيرتي حتى الآن، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه وأنا أتطلع حقًا للقيام بذلك بقميص تشيلسي، تحت إدارة توماس".

وواصل: "لندن هي موطني وحيث بدأ كل شيء بالنسبة لي، ومن المدهش أن أتيحت لي الآن فرصة اللعب أمام الأصدقاء والعائلة أسبوعيًا في ستامفورد بريدج، أنا أتطلع حقًا إلى مقابلة الجماهير هناك قريبًا".

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