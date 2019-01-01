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رسميًا | تشيفرين رئيسًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأربع سنوات إضافية

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إعادة انتخاب تشيفرين بالتزكية بعد عدم ترشح أحد أمامه في الجمعية العمومية بروما
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استمرار ألكسندر تشيفرين رئيسًا لمدة 4 سنوات أخرى بعد إعادة انتخابه بالتزكية.

ويعقد الاتحاد الأوروبي الجمعية العمومية صباح اليوم، الخميس، في روما.

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وطبقا للوائح الاتحاد الأوروبي تم التصويت لصالح تشيفرين، المرشح الوحيد، من خلال تصفيق ممثلي الاتحادات الوطنية 55 الأعضاء في الاتحاد القاري. 

وقال صاحب الـ 51 عامًا في تصريحات عقب إعادة انتخابه: ""شكرًا لكم مرة أخرى على هذه الثقة، لقد تشرفت كثيرًا باختياركم لي".

وتابع: "لدينا خطة مستقبلية نرغب في تحقيقها وسعيد بأن أتيحت لي الفرصة لكي أساهم في إخداث عملية التغيير".

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السولوفيني أشار إلى أن التاريخ يعيد نفسه وأن الباحثين عن التغيير لن يحققوه بعصا سحرية ولكن الأمر يحتاج إلى وقت ومساندة.

واختتم: "سوف أبذل قصارى جهدي لضمان تطوير الاتحاد الأوروبي وتحقيق  شراكة أفضل مع الأندية الأووربية لكي نجعل اللعبة في حال أفضل".

جدير بالذكر أن تشيفرين تولى المنصب في سبتمبر 2016 خلفًا لميشيل بلاتيني المتهم في قضايا فساد.

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