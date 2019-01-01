رسمياً – تشافي يعلق حذاءه ويتجه إلى عالم التدريب

نهاية رحلة زرقاء اليمامة في لعب كرة القدم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري الحالي وبرشلونة السابق، اعتزاله اللعب بنهاية الموسم وتعليق حذاء كرة القدم للأبد.

وقرر متوسط الميدان الإسباني صاحب الـ 39 عاماً، بداية رحلة جديدة عقب اعتزاله، وخوض تجربة جديدة في عالم التدريب.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "هذا موسمي الأخير في عالم كرة القدم، ولكن أتطلع إلى مشاهدة ما يخبئه لي المستقبل في عالم التدريب".

وتابع: "أسلوبي في التدريب سيكون انعكاساً، لما تعلمناه من يوهان كرويف، ولامسيا برشلونة، أحب مشاهدة الفرق تهاجم ويكون لها اليد العليا في الملعب".

وكان تشافي انضم إلى السد القطري، في عام 2015 بعد سلسلة طويلة من النجاحات مع برشلونة، وكان آخر إنجازاته مع الزعيم القطري، بطولة الدوري الشهر الماضي.

عقل الساحرة المستديرة 🤯 - المايسترو 🎩



تشافي يعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهاية الموسم ❤️💙

انتهت رحلة زرقاء اليمامة في الساحرة المستديرة 😔



ننتظر بكل شغف رحلته الجديدة نحو عالم التدريب 👨‍🏫 pic.twitter.com/pS4LQSYMCN — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

ولعب القائد الأسبق للمنتخب الإسباني، رفقة السد 84 مباراة، سجل خلالها 22 هدفاً، وصنع 28 في مختلف المسابقات.

ومع برشلونة لعب تشافي 769 مباراة في مختلف المسابقات منذ يوم 16 سبتمبر 1998، وحتى عام 30 مايو 2015، سجل خلالها 85 هدفاً وصنع 182 آخرين.

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وحقق تشافي مع برشلونة 8 بطولات دوري إسباني، وأربع مرات دوري أبطال أوروبا، وثلاث مرات كأس إسبانيا، وثمان ألقاب سوبر إسباني، ومرتين كأس عالم للأندية ولقبين سوبر أوروبي.