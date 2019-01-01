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رسميًا - تشافي سيمونز يرحل عن برشلونة

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Getty Images
تشافي سيمونز يرل عن برشلونة وباريس سان جيرمان الأقرب لضمه

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن موهبة برشلونة تشافي سيمونز رسميًا رحليه عن صفوف الفريق الكتالوني بعد انتهاء عقده الأخير مع النادي.

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وكان سيمونز قد خطف الأنظار نظرًا لموهبته الكبيرة والتي تفوق قدرات أقرانه في الفئة السنية التي يلعب بها.

وبعد أن كان أهم رجال لاماسيا القادمين، تفاجأ الجميع منذ 10 أيام أن عقده يقترب من الانتهاء دون تحرك من إدارة برشلونة.

ومن ثم كشفت مصادر مقربة من الفريق الكتالوني أن الإدارة لا تفكر من الأساس في تقديم عقد جديد للاعب الذي سينتهي عقده بعد أقل من أسبوعين.

وبالفعل، أعلن سيمونز اليوم عبر حسابه الشخصي على تويتر رحيله عن صفوف برشلونة رسميًا من خلال تغريدة وجه فيها الشكر لكل من في الفريق.

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يذكر أنه حسب آخر التقارير الصادرة فإن باريس سان جيرمان هو الأقرب لضمه في الوقت الحالي.

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