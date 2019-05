رسمياً – تريزيجيه يتواجد في التشكيلة المثالية بالدوري التركي

كلل محمود حسن تريزيجيه، موسمه الحالي مع فريقه قاسم باشا التركي بتواجد في التشكيلة المثالية، للدوري التركي الممتاز.

تريزيجيه صاحب الـ 24 عاماً، شارك مع قاسم باشا هذا الموسم في 34 مباراة بمختلف البطولات، وسجل تسعة أهداف وصنع 10 آخرين.

وحضر لاعب الأهلي الأسبق، حفل توزيع جوائز الموسم في تركيا، وتواجد في التشكيل المثالي بالدوري، في مركز الجناح الأيسر.

ويحتل تريزيجيه المركز العاشر من جدول الدوري مع فريقه برصيد 38 نقطة، وبفارق الأهداف عن كونيا سبور صاحب المركز التاسع.

الحمدلله Iam happy to be with the best ones in 7️⃣✌🏼 pic.twitter.com/49Gifg2B6O