رسميًا - تخفيض عقوبة كهربا وإمام عاشور.. وصدمة للزمالك بشأن القمة "الملغاة"

لجنة الاستئناف تعلن قراراتها بشأن مباراتي القمة

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على عقوبات كلًا من محمود عبدالمنعم كهربا وإمام عاشور.

وكان الثنائي قد تعرض للإيقاف لنهاية الموسم الجاري، بعد أحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم مؤخرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقبلت لجنة الاستئناف التظلم المقدم من الناديين وخفضت بالفعل مدة إيقاف اللاعبان كهربا وإمام عاشور وإداري الزمالك أحمد زاهر.

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وجاء البيان على النحو التالي:

"قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا".

وأضاف البيان: "في الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما".

وأردف: "تعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك".

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وتابع البيان: "بالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا".

وبذلك رفضت لجنة الاستئناف تظلم الزمالك بشأن مباراة القمة التي لم يحضرها الفريق الأبيض بداعي سوء أحوال الطقس.