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رسمياً – تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك

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اتحاد الكرة يستقر على موعد قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تحديد موعد مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ 17 من البطولة.

ومن المنتظر أن تقام المباراة، يوم 30 مارس القادم، عقب مباراة مصر والنيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويلعب الأهلي، امام بيراميدز يوم الخميس 28 فبراير، في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

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ولم يتم حتى الآن الكشف عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني من بطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بعد لعب 16 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة، بعد لعب 13 مباراة حتى الآن.

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