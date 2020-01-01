رسميًا | تحديد موعد عودة الدوري الإنجليزي

وأخيرًا..

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اتفاق جميع الأطراف على استئناف منافسات البريميرليج بدايةً من يوم 17 يونيو المقبل بدون حضور جماهيري بعد التوقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وكان الدوري الإنجليزي قد توقف في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، لتبدأ الأندية في العودة تدريجيًا إلى التدريبات في منتصف مايو الحالي بإجراءات احترازية صارمة.

ورغم بعض الانتقادات التي وُجِهت إلى السلطات الرياضية في البلاد وخوف بعض الرياضيين مثل تروي ديني، قائد واتفورد، ونجولو كانتي، لاعب تشيلسي، من العودة، لكن يبدو أنها باتت أقرب من أي وقت مضى.

المزيد من الفرق

الاجتماع المعقود بين الأندية والرابطة والاتحاد مساء الخميس بحسب تلجراف ووفقًا لما أكدته مصادر جول أسفر عن اتفاق الجميع على العودة من جديد، بحيث تُلعب منافسات الجولة الثلاثين يوم 20 يونيو المقبل.

بينما سيلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي وكذلك شيفيلد يونايتد مع أستون فيلا في مباراتين مؤجلتين يوم 17 يونيو حتى تصبح جميع الأندية قد خاضت 29 جولة، مع احتمالية خوض مباراة من الجولة الجديدة يوم الجمعة 19 يونيو.

وصرح ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة مؤكدًا هذه الأمور بقوله "اليوم وافقنا مؤقتًا على استئناف البطولة يوم الأربعاء 17 يونيو ولكن لا يمكن تأكيد الموعد حتى نلبي جميع متطلبات الأمن والسلامة".

وقد وضع الاجتماع أيضًا موعد نهاية البريميرليج، حيث بات من المقرر أن تنتهي المنافسات بصورة رسمية مع مطلع شهر أغسطس المقبل، وهذا يعني أن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيقام في السبت التالي بعدها.

الجدير بالذكر أن نجاح تجربة عودة الدوري الألماني في الأسابيع الماضية بخوض ثلاث جولات كانت أكثر المحفزات لعودة الحياة للكرة الإنجليزية، تمامًا كالحال في إسبانيا وإيطاليا أيضًا.