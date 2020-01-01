رسميًا .. تحديد مواعيد مباريات الدوري السعودي لنهاية الدور الأول

تعرف على مواعيد المباريات المتبقية بالدوري السعودي حتى نهاية الدور الأول.

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن مواعيد الجولات المتبقية، من الدور الأول ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بداية من الجولة السابعة إلى الخامسة عشر.

ويشهد الدوري السعودي حاليًا توقفًا، بسبب ارتباطات المنتخبات السعودية بمباريات دولية وودية، حيث تعود منافسات المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجاري.

لجنة المسابقات حددت يوم السبت 5 ديسمبر موعدًا لانطلاق الجولة السابعة، على أن يتم اختتام الجولة الخامسة عشر والدور الأول، يوم الإثنين 25 يناير 2021.

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وأجرت لجنة المسابقات برابطة المحترفين، بعض التعديلات في أيام بعض الجولات المحددة، وذلك في ظل وجود مباريات مؤجلة، بسبب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مواعيد مباريات دور الـ16 من النسخة الجديدة من كأس الملك، ومواعيد كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

جاء ذلك بعدما عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مع ممثلي أندية الهلال والنصر المتأهلان إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وممثلي أندية الاتحاد والشباب المتواجدين في نصف نهائي البطولة العربية، بشأن مباريات الدوري السعودي الخاصة بمشاركات الأندية الأخرى.

مباراتي الهلال أمام الفتح وأبها أمام النصر، سيتم تأجيلهما من الجولة السادسة، على أن يقاما يوم 3 ديسمبر المقبل، نظرًا لارتباط الهلال والنصر بمواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.