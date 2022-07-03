رسميًا .. تأجيل كأس أمم إفريقيا بسبب الأمطار

رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن تأجيل أمم إفريقيا

أعلن باتريس موتسيبي؛ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل النسخة المقبل من بطولة كأس أمم إفريقيا، لتقام عام 2024 بدلًا من العام القادم.

ومن المقرر أن تقام البطولة في ساحل العاج، حيث تقرر إقامتها في يناير 2024 بدلًا من يونيو المقبل بسبب الأمطار الغزيرة في ساحل العاج.

موتسيبي قال خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي: "الاتحاد الإفريقي استقر على تأجيل كأس أمم إفريقيا المقبلة، إلى يناير 2024 بدلًا من يونيو 2023".

رئيس الاتحاد الإفريقي شدد على أن سبب تأجيل موعد بطولة كأس أمم إفريقيا، هو الأمطار الصيفية في ساحل العاج، لتقام في شهر يناير القادم.

باتريس ختم تصريحاته قائلًا: "أمطار الصيف تسببت في أضرار كبيرة بساحل العاج، ولذلك كان من الأفضل لنا تأجيل البطولة إلى شهر يناير 2024".

ومن المقرر أن تستضيف ساحل العاج بطولة كأس أمم إفريقيا في يناير وفبراير 2024، وهو الأمر الذي قد يتسبب في أزمة جديدة بين الاتحاد الإفريقي ورابطة الأندية الأوروبية بسبب تعارضها مع مواعيد الدوريات الأوروبية.

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يذكر أن النسخة الأخيرة التي أقيمت في يناير 2022، قد توج بها المنتخب السنغالي، بعد التفوق على منتخب مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية، ليحصل عليها أسود التيرانجا لأول مرة في تاريخهم.