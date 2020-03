رسميًا | تأجيل مباراتي إنتر وروما في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباراة إنتر أمام خيتافي ومواجهة إشبيلية وروما في الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وكان خيتافي قد تقدم بطلب لتأجيل المباراة خوفًا على حياة اللاعبين ، كما مُنعت طائرة روما من الهبوط في إشبيلية.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي تأجيل مواجهتي إنتر وخيتافي بجانب إشبيلية وروما بسبب قوانين منع السفر بين إسبانيا وإيطاليا نظرًا للقلق من تفشي كورونا.

