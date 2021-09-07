أعلن نادي برشلونة عن تأجيل المباراة التي تجمعه بنظيره اشبيلية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي تأجيل مباراة برشلونة واشبيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات "لا ليجا".

وكان من المقرر أن يواجه برشلونة نظيره إشبيلية على ملعب "سانشيز بيزخوان" مساء السبت المقبل، قبل أن يتم تأجيل اللقاء.

ماذا كتب برشلونة؟

أشار النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي إلى أن اللقاء تأجل بقرار من المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الثقافة والرياضة الإسباني، بناء على رغبة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".



وأضف البيان أن المباراة بين فياريال والافيس أيضًا تأجلت تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

لماذا تأجلت المباراة؟

حسب ما ورد في البيان فإن التأجيل جاء بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الأندية الـ4 مع منتخبات أمريكا الجنوبية التي تخوض جولة جديدة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم الجمعة المقبل.

لذلك قامت رابطة الدوري الإسباني بارسال طلبًا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) لتأجيل المباراتين من قائمة مباريات الأسبوع بالإضافة إلى تعديل مواعيد انطلاق المباريات الأخرى.

لجنة المسابقات باتحاد الكرة الإسباني رفضت الأمر، لكن في النهاية انتصر المجلس الأعلى للرياضة الإسباني للأندية الـ4 والليجا، بعدما تقدمت باستئناف ضد قرار اللجنه.

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