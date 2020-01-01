رسميًا .. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب كورونا

الإعلان بشكل رسمي عن تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي عن تأجيل مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إيفرتون بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع السلطات الصحية والدوري الإنجليزي والناديين.

وكتب مانشستر سيتي في بيانه: "بعدما اخترق الفيروس العزل الخاص بنا هناك مخاطرة في أن ينتقل لبقية الفريق والعاملين به".

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رسميًا .. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب كورونا

وأضاف: "بناءً على النصيحة الطبية التي حصلنا عليها تشاورنا مع رابطة الدوري الإنجليزي وإيفرتون وتم اتخاذ القرار بتأجيل المباراة".

وأكمل: "كل النتائج الإيجابية بما فيها اللاعبين وفريق العمل سيمروا بفترة العزل المقررة من الدوري الإنجليزي والحكومة".

وأردف: "منطقة تدريبات الخاصة بالفريق الأول سيتم غلقها لفترة وسيتم فحص الجميع قبل أن نستأنف التدريبات من جديد".

في الوقت نفسه أشارت تقارير صحفية إلى أن مباراة تشيلسي المقرر لها يوم الأحد المقبل معرضة لخطر التأجيل هي الأخرى، بحسب ما أوضح موقع "فوتبول لندن".

جدير بالذكر أن اللقاء كان سيقام مساء اليوم الإثنين على ملعب مانشستر سيتي صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.