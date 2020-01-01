رسميًا .. تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

الاتحاد الأوروبي يؤكد بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم بشكل رسمي عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية التي كان من المقرر أن تقام خلال الصيف القادم في عدة دول.

جاء هذا في بيان نشره الاتحاد النرويجي الذي كان سيستضيف عدة مباريات من البطولة في مدينة كوبنهاجن، عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكشف الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن الموعد الجديد للبطولة سيكون بين الـ11 من يونيو والـ 11 من يوليو 2021 ولم يوضح المزيد من التفاصيل، وهو ما كرره الاتحاد الروسي من بعده.

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ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا قبل قليل أكد من خلاله على الإعلان الذي قدمه الثنائي النرويجي والروسي قبل قليل، مؤكدًا أن القرار جاء ليعطي الأولوية للبطولات المحلية.

ويجري الاتحاد الأوروبي الآن اجتماعًا بوجود الـ 55 ممثلًا الخاصين به لبحث مصير بقية البطولات المحلية والقارية في الموسم الجاري.

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وكانت كافة الاتحادات و روابط الأندية الأوروبية قد أعلنت تعليق البطولات في الفترة الماضية بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المميت.

وتشير التقارير أن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية يأتي في ظل رغبة الفرق في إنهاء الدوريات المحلية التزامًا بالعقود المبرمة بالفعل مع شركات البث والرعاية.

جدير بالذكر أن تقارير أخرى ذكرت أن الأندية والاتحادات الأوروبية المحلية ستدفع مبلغ 275 مليون يورو لنظيرها الأوروبي للتعويض عن تأجيل يورو 2020.



