رسمياً | بيونتيك ميلانيستا حتى 2023

ميلان يعوض الأرجنتيني هيجواين بضم بيونتك

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي ميلان الإيطالي، بشكل رسمي، الحصول على توقيع المهاجم البولندي، كريتشوف بيونتك من صفوف جنوى الإيطالي.

اللاعب وقع على عقود انتقال لصفوف الروسونيري بعقد يمتد إلى يونيو 2023، مقابل 35 مليون يورو.

وجاء حصول ميلان اللاعب، عقب رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين، المُعار من صفوف يوفنتوس الإيطالي، إلى تشيلسي الإنجليزي، بعد 6 أشهر فقط قضاها داخل ملعب سان سيرو.

وينافس البولندي البالغ 23 عامًا، على صدارة هدافي الدوري الإيطالي، في ظهوره الأول بالمسابقة، برصيد 13 هدفًا في الموسم الجاري.

بينما رحل الأرجنتيني عن صفوف الروسونيري، بعدما سجل 8 أهداف فقط في جميع المسابقات، خلال 6 أشهر.

وقد يكون الظهور الأول للمهاجم البولندي أمام نابولي في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، ومن المتوقع أن يرتدي القميص رقم 19 أو 9 ، إلا ان لم يتم تأكيد الأمر.

وسيتم تقديم اللاعب بشكل رسمي للجماهير من خلال مؤتمر صحفي يقام غدًا في ميلانو.