رسميًا - بينيتيز يغادر نيوكاسل يونايتد
كشف نادي نيوكاسل يونايتد عن فشله في تمديد تعاقده مع مديره الفني الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب الفريق في المواسم الأخيرة.
جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أنه حاول التواصل مع المدير الفني والتوصل لاتفاق معه من أجل الاستمرار رفقة الفريق.
It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.— Newcastle United FC (@NUFC) June 24, 2019
Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP
وكتب النادي في البيان: "من المحبط للغاية بالنسبة لنا أن نعلم أن المدير الفني رافاييل بينيتز سيغادر نيوكاسل بنهاية عقده الجاري بالـ 30 من يونيو".
وأضاف: "لقد عملنا بشكل قوي للغاية في الفترة الماضية من أجل تمديد تعاقده لمدة طويلة، لكن ذلك لم ولن يحدث، لم يكن الوصول لاتفاق معه ومع ممثليه ممكنًا".
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واختتم: "فريق العمل الخاص برافا باكو دي ميجيل، ومورينيو وأنتونيو جوميز بيريز وميكيل أنتيا سيغادرون النادي أيضًا في الـ 30 من الشهر".
جدير بالذكر أن فريق نيوكاسل كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.