الانتقالات

رسميًا - بينافينتي ينضم إلى نانت الفرنسي

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البيروفي رحل كفرصة للعودة لمنتخب بلاده من جديد
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي نانت الفرنسي تعاقده رسميًا مع البيروفي كريستيان بينافينتي؛ لاعب وسط بيراميدز المصري، لمدة موسم وحيد مع أفضلية الشراء.

البيروفي كان قد ارتدى الفانلة الزرقاء في يناير الماضي، قادمًا من الدوري البلجيكي، ومن المنتظر انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

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صاحب الـ25 عامًا شارك مع بيراميدز في 12 مباراة الموسم المنقضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

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ويعد رحيل بينافينتي عن بيراميدز فرصة للعودة من جديد إلى منتخب بلاده، بعدما انتقد مدرب بيرو تواجده في الدوري المصري واصفًا إياه بالضعيف.

يذكر أن بيراميدز رحل عن صفوفه خلال الصيف الجاري ثمانية لاعبين بخلاف البيروفي، هم كينو، محمد مجدي "أفشة"، ناصر منسي، عمر ميداني، شريف دابو، مهند لاشين، أوكيتشوكو، ومحمد رزق.

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