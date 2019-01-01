مجموعة الأهلي والسد - بيرسبوليس وصيف دوري أبطال آسيا 2018 يودع من المجموعات

باختاكور أقصى الفريق الإيراني وحافظ على آماله في التأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فشل بيرسبوليس الإيراني في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد تلقيه الهزيمة الثالثة له أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

الفريق الإيراني حل ضيفًا على باختاكور عصر اليوم الإثنين، ومع اقتراب صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي، كان لأصحاب الأرض رأيًا آخر.

ففي الدقيقة 86 من عمر اللقاء، سجل أيجور سيرجيف هدف فوز باختاكور، ليرفعه على الصدارة مؤقتًا.

ويتصدر الفريق الأوزبكي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري، صاحب الوصافة، والذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

نهاية المباراة |

باختاكور 1 : 0 بيرسبوليس .

وصيف نسخة 2018 يودع #دوري_أبطال_آسيا رسميًا pic.twitter.com/po6XYDRdHv — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 6, 2019

بينما يحل الأهلي السعودي ثالثًا بست نقاط، وأخيرًا بيرسبوليس بأربع نقاط، ليودع البطولة رسميًا.

بيرسبوليس كان قد وصل لنهائي البطولة العام الماضي، لكنه خسر اللقب بالهزيمة أمام كاشيما إنتلرز الياباني بثنائية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.