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رسميًا - بيراميدز يعلن ضم عمر خربين

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كتيبة حسام حسن تتعاقد مع سادس الصفقات الشتوية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بيراميدز فجر اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع السوري عمر خربين؛ مهاجم الهلال السعودي، في سادس صفقات الفريق الشتوية.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد مع اللاعب أو قيمة الصفقة، إلا أن ضمه جاء بعد إعلان تركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز، منذ أشهر عن أنه سيحصل على خدمات السوري خلال يناير المقبل على سبيل الإعارة.

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وعلق آل الشيخ على الصفقة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "مبروك … عمر خربين معنا … ولا يزال هناك صفقة أخرى".

كتيبة حسام حسن ضمت خمس صفقات قبل السوري خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري هم: عبد الله السعيد، إيريك تراوري، عمرو مرعي، سيفونيتي، وريبامار.

صاحب الـ25 عامًا كان قد حصل على لقب أفضل لاعب بآسيا عام 2017 بعدما قاد الهلال للوصول لنهائي دوري الأبطال إلا أنه الموسم الجاري لم يشارك سوى في خمس مباريات فقط، إثر تعطيل الإصابات له.

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يذكر أن بيراميدز يستعد لملاقاة الزمالك في 24 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.

وتحتل كتيبة حسام حسن الوصافة برصيد 38 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الزمالك، وإن كان للأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.

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