رسميًا - بيراميدز يعلن تعاقده مع جون أنطوي

بيراميدز يواصل تدعيم فريقه استعدادًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واصل نادي بيراميدز في تحقيق نجاحات في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بالتعاقد رسميًا مع الغاني جون أنطوي من مصر للمقاصة.

وكان أنطوي قد دخل في اهتمامات الزمالك، خلال الفترة الأخيرة ولكن الخلافات المالية حالت دون نجاح الصفقة ليخطفه بيراميدز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النادي نجح في الحصول على الاستغناء الخاص بأنطوي.

وقال النادي عبر "تويتر": "أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون انطوي للانتقال إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به".

أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون انطوي للانتقال إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به. pic.twitter.com/ndRXCprGmh — F.C. (@pyramidsfc) July 30, 2019

ولم يكشف النادي عن تفاصيل تعاقده مع المهاجم الغاني الذي لعب في وقت سابق للأهلي، ثم مصر للمقاصة قبل انتقاله إلى بيراميدز.