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رسمياً - بيراميدز يتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق

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Prensa Real Madrid Castilla
الصفقة السابعة لبيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز حصول فريقه على توقيع كريستيان بينافينتي لاعب منتخب بيرو وفريق رويال شارلروا البلجيكي.

وتعد هذه، هي ثامن صفقات بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية بعد كلاً من، إيريك تراوري، وعمرو مرعي، وحمدان الحمدان، وعبد الله السعيد، وعمر خربين، وجون سيفونتي

ونشر آل الشيخ صورة للاعب بقيمص ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وكتب: "تم التوقيع مع اللاعب كريستيان بينافينتي لاعب منتخب البيرو.".

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ويعد اللاعب من ناشئين ريال مدريد حيث لعب لصفوف الفريق الملكي الإسباني، في الفترة من 2013 وحتى 2015، وشارك في 29 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة الزمالك مساء الخميس القادم في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ 9 من الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب صاحب الـ 24 عاماً في المباراة، كما وعد آل الشيخ منذ فترة.

 

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