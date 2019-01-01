رسمياً - بيتزارو يعلن موعد اعتزاله

حان وقت الراحة للبيروفي الأربعيني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بعد ما يفوق عقدين من الزمان كلاعب محترف، قرر المهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو إعلان اعتزاله بنهاية الموسم المقبل.

وسيحمل هذا الموسم بالنسبة لنجم فيردر بريمن، الرقم 20 في البوندسليجا على وجه الحديد، حيث بدأت مسيرته في بيرو عام 1996، قبل أن ينتقل إلى الدوري الألماني في صيف 1999، بادئاً ومختتماً مسيرته الألمانية في فيردر بريمن.

وقال بيتزارو – 40 عاماً- في تصريحات صحفية:"هذا عامي الأخير بالتأكيد، لقد ناقشت الأمر مع الجميع، أشعر أني بخير ولكن هذا يكفي".

#Pizarro über die Saison:



💬"Das ist das letzte Jahr, ganz sicher. Ich habe mit allen Leuten gesprochen. Ich fühle mich ganz gut, aber das ist genug jetzt. In meiner letzten Saison mit #Werder will ich Europa erreichen. Dann wäre ich ganz glücklich." pic.twitter.com/blsuGTfSvD — SV (@werderbremen) ١٩ يوليو ٢٠١٩

وأضاف:"أنا لست كما كنت قبل 5 أعوام، جسدي يحتاج للمزيد من الوقت للتعافي في الوقت الحالي".

وحقق بيتزارو 6 ألقاب للدوري خلال فترتيه في بايرن ميونيخ، بالإضافة لموسم واحد قضاه خارج ألمانيا رفقة تشيلسي في إنجلترا هو 2007-2008، والذي عاد منه إلى بريمن في الفترة الثانية من أصل 4 فترات لعبها بصفوف هذا النادي.

يذكر أن بيتزارو هو أكبر مسجلي الأهداف سناً في تاريخ البوندسليجا بركلته الحرة في شباك هيرتا برلين في فبراير الماضي.