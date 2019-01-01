رسمياً - بولونيا يعلن ضمه لثنائي فياريال

سانسوني وسوريانو إلى الكالتشيو بشكل دائم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد نادي بولونيا الإيطالي ونادي فياريال الإسباني بشكل رسمي ونهائي انتقال روبرتو سوريانو ونيكولا سانسوني لاعبي الغواصات الصفراء إلى الأول.

وقال بولونيا في بيان عبر موقعه الرسمي:"يمكننا تأكيد أن النادي فعل حق شراء لاعب الوسط روبرتو سوريانو بشكل دائم من فياريال".

وأضاف:"في الوقت ذاته، انتقال نيكولا سانسوني قد تم بشكل تلقائي بعد استيفاء بعض الشروط المحددة".

على الناحية الأخرى ودع فياريال لاعبيه في بيانه قائلاً:"نادي بولونيا قرر تفعيل خيار الشراء على اللاعبين روبرتو سوريانو ونيكولا سانسوني، الذان انفصلا عن فياريال".

وتابع:"النادي الأصفر يشكر الثنائي على تفانيهما واحترافيتهما، ويتمنى لهما أفضل الحظ في خطوتهما الاحترافية المقبلة".

يذكر أن بولونيا أنهى موسمه في المركز العاشر للدوري الإيطالي بـ44 نقطة، فيما حقق فياريال نفس الرصيد في موسم صعب أنهاه بالمركز الرابع عشر بعد أن نازع الهبوط لفترات.