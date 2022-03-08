رسميًا | بولندا إلى نهائي الملحق وتأجيل لقاء أوكرانيا واسكتلندا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا لتحديد موقف تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 بعد حرمان روسيا من المشاركات الدولية.

فيفا أصدر بيانًا مشتركًا في وقت سابق مع الاتحاد الأوروبي يؤكد استبعاد كل المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في البطولات القارية والدولية.

جاء ذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي والذي جاء ضمن سلسلة عقوبات فرضت على الدب الروسي.

ما هي قرارات فيفا بشأن تصفيات كأس العالم؟

قرر الاتحاد الدولي تأجيل مواجهة أوكرانيا واسكتلندا في المسار الأول والتي كانت مقررة يوم 24 مارس المقبل إلى فترة التوقف الدولي في يونيو، بينما تُقام مواجهة ويلز والنمسا في المسار ذاته في موعدها المحدد.

كما أنّ نهائي المسار الأول سوف يُؤجل أيضًا إلى يونيو، وسوف ينتظر الفائز من ويلز والنمسا لمعرفة الفائز.

أما بالنسبة للمسار الثاني والذي يضم روسيا وبولندا والسويد والتشيك، فضمن المنتخب البولندي التأهل المباشر للنهائي بعد خروج روسيا من التصفيات، بينما يواجه منتخب السويد نظيره التشيك والفائز يلعب ضد كتيبة روبرت ليفاندوفسكي.

ما هي تأثيرات أزمة روسيا وأوكرانيا على باقي الفرق؟

روسيا لم تتعرض للحرمان فقط من المشاركة في تصفيات كأس العالم، بل تم حرمان فريق سبارتاك موسكو من خوض دور الـ16 في الدوري الأوروبي وبالتالي تأهل لايبزيج الألماني مباشرة إلى ربع النهائي.

هذا بجانب حرمان منتخب روسيا للسيدات من المشاركة في يورو 2022 والتي ستقام بين 6 و14 يوليو المقبل في إنجلترا.

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