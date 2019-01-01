رسميًا - بوكي لاعب الشهر في البريميرليج

مهاجم نورويتش سيتي تيمو بوكي أفضل لاعب في البريميرليج لشهر أغسطس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حصل تيمو بوكي مهاجم نادي نورويتش سيتي على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر أغسطس بعد أدائه المميز في الجولات الأربعة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق بوكي انطلاقة رائعة في البريميرليج بعدما قاد نورويتش سيتي للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بأهدافه الحاسمة في الموسم الماضي.

وبتسجيله 5 أهداف وصناعته لهدف في 4 مباريات، اعتلى بوكي صدارة هدافي البريميرليج بالتساوي مع نجمي مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج.

— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) September 2, 2019

وبتصدره للهدافين، وتقديمه أداء مميزًا قاد به نورويتش لانطلاقة جيدة في البطولة، كان بوكي هو أبرز المرشحين لنيل جائزة لاعب الشهر والتي حصل عليها بالفعل.

وتفوق المهاجم الدولي الفنلندي على كل من رحيم ستيرلينج وسيرخيو أجويرو في التصويت الجماهيري ليحصد الجائزة ويستهل موسمه بنجاح.

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يذكر أن لعبة الفانتاسي كان لها دورًا كبيرًا في التعريف بتيمو بوكي، حيث أصبح اسمًا سائغًا لكل الجماهير حول العالم بعد النقاط التي حققها في الأسابيع الأربعة الأولى.