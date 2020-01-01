رسمياً .. بوروسيا دورتموند يفعل بند شراء إيمري تشان

بعد أن انضم على سبيل الإعارة في يناير دورتموند يتعاقد مع اللاعب بعقد دائم

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، تفعيل بند الشراء في عقده مع إيمري تشان، لاعب يوفنتوس السابق.

وانضم تشان إلى صفوف دورتموند، قادماً من يوفنتوس خلال يناير الماضي على سبيل الإعارة مع بند الشراء.

وفعلت إدارة الفريق الألماني بند الشراء اليوم، بعد أقل من شهر من انضمامه بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2024.

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has activated the transfer of Emre Can from on a 4-year contract!



Cheers to many more, Mr. Can 🚀pic.twitter.com/VdiOir2M03 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 18, 2020

وشارك الألماني صاحب الـ 26 عاماً، مع دورتموند في ثلاث مباريات منذ وصوله نهاية يناير الماضي سجل خلالهم هدفاً وحيداً.

ووفقاً للتقارير الصحفية في يناير الماضي، فإن صفقة تشان ستكلف خزائن دورتموند 30 مليون يورو.

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وبدأ تشان مسيرته في ألمانيا من أكاديمية بايرن ميونخ، قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن ومنه إلى ليفربول ثم يوفنتوس.

جدير بالذكر أن تشان يستعد مع دورتموند، لمواجهة باريس سان جيرمان، في ذهاب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.