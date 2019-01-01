رسميًا .. بورنموث يعزز هجومه بضم جناح ليفربول

على سبيل الإعارة لمدة موسم

كما كان متوقعًا .. أعلن نادي بورنموث عبر موقعه الرسمي ومختلف منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ضم جناح ليفربول الشاب هاري ويلسون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وكانت النية داخل الريدز تتجه للإبقاء عليه مع الفريق، على اعتبار أن المدرب يورجن كلوب سيستفيد منه في فترات ضغط جدول المباريات، إلا أن رغبة صاحب الـ22 عامًا في اللعب بصفة مستمرة، جعلت النادي يوافق على خروجه على سبيل الإعارة مرة أخرى.

وقضى ويلسون الموسم الماضي مع ديربي كاونتي على سبيل الإعارة، واستطاع أن يعبر عن نفسه بشكل جيد، بتوقيعه على 15 هدفًا من مشاركته في 40 مباراة على مستوى "تشامبيون شيب" تحت قيادة فرانك لامبارد –قبل ذهابه إلى سُدّة حكم تشيلسي-.

بعد نهاية مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.. حدد المتأهل من تلك المواجهات:



1⃣ الاتحاد × ذوب آهن

2⃣ النصر × الوحدة

3⃣ الأهلي × الهلال

4⃣ الدحيل × السد #آسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

وخاض ويليسون تجارب أخرى على سبيل الإعارة قصيرة الأجل، مع هال سيتي والأولى كانت مع كرو ألكساندرا عام 2015.

وحصل ويلسون على فرصة مع فريق ليفربول الأول هذا الصيف، بمشاركته في أكثر من مباراة في جولة الاستعداد للموسم الجديد، أبرزهم ضد بوروسيا دورتموند وليون، حيث وقع على هدفين، مع ذلك لم يحصل على مكافأة اللعب في مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، التي خسرها كلوب ورجاله بركلات الجزاء الترجيحية.