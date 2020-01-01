رسميًا | بودولسكي يعود إلى تركيا من بوابة أنطالياسبور

اللاعب كان قريبًا من كولن الألماني

أعلن نادي أنطالياسبور التركي التعاقد مع لوكاس بودلوسكي من فيسيل كوبي الياباني خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

بودولسكي أذكر في بيان رسمي منذ أيام إنهاء عقده مع فيسيل كوبي بعد تحقيقه بطولة كأس الإمبراطور.

وذكر النادي في بيان رسمي إتمام التعاقد مع صاحب الـ 35 عامًا، ليعود بطل مونديال 2014 إلى تركيا مجددًا بعد أن لعب لجلطة سراي لموسمين.

وكان المدير الرياضي لنادي أنطالياسبور قد ذكر في تصريحات صحفية إمكانية التعاقد مع بودولسكي بعقد يمتد لعامين ونصف.

وظهر اللاعب منذ أيام في مدينة كولن الألمانية مما عزز إمكانية العودة لفريقه السابق إلا أنّه فضّل اللعب في الدوري التركي.

جدير بالذكر أنّ بودولسكي لعب في بايرن ميونخ وأرسنال وإنتر الإيطالي قبل الرحيل إلى الدوري الياباني.