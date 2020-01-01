رسميًا - بودولسكي يترك فيسيل كوبي وأنباء عن رحيله لماليزيا

لوكاس بودولسكي نجم منتخب ألمانيا السابق وفيسيل كوبي يرحل عن صفوف فريقه الياباني.

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني عن رحيل لاعبه الألماني لوكاس بودولسكي بنهاية العقد الأخير له رفقة الفريق وعن عدم تجديد تعاقده.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وتوجه خلاله بالشكل للمهاجم الألماني الذي انضم قبل ثلاث سنوات وحقق معهم لقب الكأس لعام 2019.

وقال بودولسكي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "كان هناك مفاوضات بيني وبين النادي لكن في النهاية قررنا أن العقد لن يتم تجديده للموسم المقبل".

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وأضاف: "منذ يومي الأول وحتى الساعات الأخيرة ليل في النادي كانت علاقتي مميزة بالجماهير ومشاعرهم دومًا ما غمرتني، ذلك لن أنساه أبدًا".

وأكمل: "أنا آسف أنني لم أحظ بالفرصة لتوديعكم بشكل مباشر، أريد أن أشكر الرئيس والجميع هنا في النادي على فرصة التواجد في ذلك البلد الجميل

وأنهى تصريحاته: "لقد حظيت بفترة رائعة هنا لمدة ثلاث سنوات أنا وعائلتي، الآن سأرحل لكنني أريد حقًا أن أشكر الجميع هنا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ذكرت أن بودولسكي سينضم لبطل الدوري الماليزي، كما ذكرت تقارير أخرى أنه سيرحل لتركيا.