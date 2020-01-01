رسميًا.. بواتينج زميل النني في بشكتاش

زميل ميسي السابق في برشلونة يلعب الآن مع النني

أعلن نادي بشكتاش التركي إتمام التعاقد مع كيفين برنس بواتينج، لاعب فيورنتينا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

بواتينج لعب في يناير الماضي بصفوف برشلونة الإسباني لستة أشهر قبل الانتقال إلى فيورنتينا ومنه إلى بشكتاش حيث ينشط المصري محمد النني.

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وأوضحت التقارير الصحفية أنّ الفريق التركي يستطيع مد الإعارة لموسم إضافي، مما يعني أنّ الدولي الغاني يستطيع اللعب مع بشكتاش حتى 2021.

وسبق وانضم بواتينج من صفوف ساسوولو إلى برشلونة في يانير 2019 ولكنّه لم يشارك بصورة منتظمة وظهر بمستويات سيئة للغاية مما دفع برشلونة للتخلي عنه وعدم منحه عقدًا دائمًا.

وبعد انتهاء عقد اللاعب مع ساسوولو، وقّع لصفوف فيورنتينا لكنّه لم يحصل أيضًا على دقائق لعب كافية.

جدير بالذكر أنّ بشكتاش يضم حارس ليفربول السابق كاريوس واللاعب المصري محمد النني المعار حتى نهاية الموسم من صفوف أرسنال.