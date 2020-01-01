رسميًا .. بن رحمة يفشل في التأهل المباشر للدوري الإنجليزي لصالح حجازي ويكتفي بالملحق

نتائج متوقعة إلى حد كبير..

تأهل وست بروميتش ألبيون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل مع كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منها في الجولة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الممتاز.

وكان ليدز يونايتد قد ضمن تأهله إلى البريميرليج منذ الجولة الماضية، لتتبقى بطاقة واحدة لمرافقته مباشرةً إلى أقوى دوريات العالم، إلى جانب بطاقة أخرى تُحسم من خلال الملحق.

برينتفورد كان المنافس المباشر لوست بروميتش على التأهل من بوابة المركز الثاني، لكن النادي الذي ينشط فيه الجزائي سعيد بن رحمة تلقى هزيمة على يد بارنسلي بهدفين لهدف، ما كفل له المركز الثالث فقط.

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قبل هذه الجولة كان وست بروميتش الذي ينشط فيه المصري أحمد حجازي في المركز الثاني برصيد 82 نقطة، بينما برينتفورد في المركز الثالث برصيد 81 نقطة، تعادل زملاء حجازي كان ليكفل لبرينتفورد التأهل لو فازوا على بارنسلي، الذي هبط إلى الدرجة الثانية.

ولحساب نفس الجولة تعادل فولهام مع ويجان بهدف لكل منهما بينما سحق سوانزي سيتي نظيره ريدينج برباعية، وفاز البطل ليدز برباعية على تشارلتون أتلتيك، بينما فاز كارديف على هال بثلاثية نظيفة.

بهذه النتائج يتأهل وست بروميتش للبريميرليج رفقة ليدز، بينما سيلعب برينتفورد مع كارديف وفولهام مع سوانزي سيتي في الملحق على ملعب ويمبلي الأسبوع المقبل.

بينما هبط هال سيتي وتشارلتون وبارنسلي إلى الدرجة الثانية، ولا تزال الفرصة مواتية لبارنسلي لتجنب الهبوط حال رفض استئناف ويجان بخصم 12 نقطة من رصيدهم، الأمر الذي من شأنه أن يهبط بويجان آنذاك ويبقى بارنسلي.