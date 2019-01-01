رسمياً – بعد فوزه بركلات الترجيح الحزم يستمر في الدوري السعودي للمحترفين

الحزم تغلب على الخليج في مباراة ملحق الهبوط والصعود بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

ضمن الحزم، استمراره في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، بعد تغلبه على الخليج في إياب مباراة الملحق بركلات الترجيح.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الحزم بهدف، دون رد يوم الإثنين الماضي على ملعب الحزم في مدينة الرس.

ولعب الحزم الملحق بعد احتلاله المركز الثالث عشر في جدول الدوري، بينما احتل الخليج المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى.

الوقت الأصلي للقاء انتهى بفوز الخليج بهدف نظيف، سجله لاسينا ديابي في الدقيقة 65، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وبعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق الوقت الإضافي، سجل محمد الصيعري هدف التعادل للحزم، وقبل نهاية الأشواط الإضافية بلحظات سجل ديابي الهدف الثاني، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وحسم الحزم ركلات الترجيح لصالحه، بنتيجة 3/2، ليستمر رسمياً في الدوري السعودي للمحترفين، بينما هبط كلاً من أحد والقادسية والباطن إلى دوري الدرجة الأولى.