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رسمياً | بعد روبينيو - ديمبا با ينضم لصفوف باشاك شهير

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Basaksehir
باشاك شهير يعزز صفوفه من أجل حلمه

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي باشاك شهير التركي عن ضم المهاجم السنغالي، ديمبا با من صفوف شنجهاي شينوا الصيني.

وأنضم اللاعب السنغالي، لصفوف متصدر جدول الترتيب التركي، بعدما سبق له اللعب بقمصان بيشكتاش وجوزتيبي في تركيا.

مهاجم تشيلسي ونيوكاسل الأسبق، أنضم ليجاور كل من البرازيلي روبينيو، التوجولي إيمانويل أديبايور، الفرنسي جايل كيليتشي، التركي أردا توران.

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ويسعى باشاك شهير للحصول على لقب الدوري التركي لأول مرة في تاريخه، بعدما أصبح منافسًا أساسيًا في السنوات الأخيرة.

وفسخ اللاعب البالغ 33 عامًا، تعاقده مع شنجهاي شينوا، بعدما خاض 17 مباراة وسجل خلالها 5 أهداف.

وساهم السنغالي في تحقيق بيشكتاش لقب الدوري التركي موسم 2015-16، كما حصل عللا لقب الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي.

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وتعرض ديمبا با لكسر مضاعف مع شنجهاي شينوا في 2016، كادت أن تنهي مسيرته الكروية إلا أنه عاد للمشاركة من جديد.

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