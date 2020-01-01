رسميًا | بعد رحيله عن الأهلي .. سيراميكا يضم صالح جمعة في صفقة انتقال حر

سيراميكا يواصل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن ضم صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي السابق، صباح اليوم الخميس، في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن القلعة الحمراء.

الأهلي قرر الاستغناء عن خدمات صالح جمعة بشكل نهائي، بسبب عدم قدرته على تقديم الإضافة للمارد الأحمر خلال الفترة الماضية، وعدم حاجة الجهاز الفني الحالي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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وأشار المركز الإعلامي لنادي سيراميكا، إلى أن صالح جمعة قام بتوقيع العقود في حضور طارق أبو العنين، نائب رئيس النادي، ومعتزل البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة.

وجاء تعاقد نادي سيراميكا مع صالح جمعة، بعد ساعات قليلة من التوقيع مع محمد حسن لاعب وسط نادي الزمالك، والذي رحل عن صفوف فريقه بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، وفقًا لما قاله خلال تصريحات صحفية.

صفقة التعاقد مع صالح جمعة، هي الصفقة رقم 14 التي يجريها نادي سيراميكا كليوباترا، حيث تم التعاقد مع لاعبين مميزين، أبرزهم محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، وأيضًا استعارة رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز.

ويستعد فريق سيراميكا لانطلاقته الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه للبطولة، حيث يفتتح مشواره بمواجهة الإنتاج الحربي بالجولة الأولى ضمن منافسات البطولة.