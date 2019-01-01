رسميًا - بعد انفصاله عن الهلال.. جيرونا يضم سوريانو

سوريانو ينضم لجيرونا الإسباني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي جيرونا الإسباني، اليوم الأحد، تعاقده مع جوناثان سوريانو لاعب الهلال السعودي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان سوريانو قد انفصل عن الهلال مؤخرًا بعد ابتعاده بشكل كبير عن المشاركة مع الزعيم خلال الفترة الأخيرة مما دفعه للرحيل.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي للنادي الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعاقده مع سوريانو في صفقة انتقال حر.

وكشف النادي الإسباني عن مدة التعاقد مع سوريانو، حيث وقع عقدًا يمتد لمدة موسم واحد فقط، حيث يلعب النادي في دوري الدرجة الثانية.

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ويتضمن التعاقد بين سوريانو وجيرونا إمكانية تجديد موسم أخر بعد انتهاء الأول، حيث عاد سوريانو إلى بلاده عقب غياب ما يقرب من 10 سنوات.

ولعب سوريانو في ريد بوزل سالزبورج النمساوي وبكين سينوبو جوان الصيني والهلال السعودي في أخر محطاته قبل العودة إلى إسبانيا.