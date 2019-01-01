رسمياً - بطل كارثة إيطاليا ينتقل إلى الدرجة الثانية

فينتورا يتراجع للوراء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن نادي ساليرنيتانا من الدرجة الثانية الإيطالية عن تعاقده مع جيامبييرو فينتورا المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا.

يأتي ذلك بعد رحيل المدرب عن كييفو فيرونا، بعد تجربة سيئة انتهت بهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وتوصل فينتورا مع النادي وتم إتمام الاتفاق سريعاً بعقد مدته عام واحد، مع خيار التجديد لعام إضافي.

🇱🇻 Giampiero Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana

Il tecnico ha firmato un contratto per l'attuale stagione sportiva con opzione.

Nel ringraziarlo per l’encomiabile lavoro svolto e la professionalità profusa la Società augura a Leonardo Menichini le migliori fortune. pic.twitter.com/MzJEnQkBoH — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) June 30, 2019

وكان المدرب الإيطالي قد تولى قيادة المنتخب خلال تصفيات كأس العالم 2018، قادماً من تورينو.

يذكر أن تلك التجربة انتهت بكارثة خروج الأزوري من التصفيات على يد السويد وفشله في التأهل للمونديال.