رسميًا .. بطل كأس إيطاليا ينضم للأهلي

وليد معاذ يواصل التصحيح

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا اليوم الخميس، عن تاسع صفقاته الصيفية، والرابعة في عهد مجلس الإدارة الجديد برئاسة وليد معاذ.

من هو الوافد الجديد للأهلي؟

الراقي تعاقد مع المدافع الأنجولي باستوس قادمًا من العين السعودي، بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

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Shahid

صاحب الـ31 عامًا بدأ مسيرته الكروية في نادي بيترو لواندا الأنجولي، قبل أن ينطلق في رحلته خارج البلاد في صيف 2013.

بدأ باستوس رحلته الخارجية من بوابة روستوف الروسي، الذي استمر معه ثلاثة مواسم، حصد خلالها على كأس روسيا.

وبعدها انتقل اللاعب لنادي لاتسيو الإيطالي لمدة أربعة مواسم، توج خلالها مرتين بطلًا لكأس إيطاليا، ومرة وحيدة حصد لقب كأس السوبر الإيطالي.

أما رحلته في السعودية فكانت في صيف 2020 مع العين، واستمرت موسم وحيد، أُعير بعده لروستوف، قبل أن يعود في الميركاتو الصيفي الجاري.

ما هي صفقات الأهلي الصيفية؟

تسع صفقات انضمت حديثًا للراقي، بحثًا عن إنقاذه من دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، الذي هبط له لأول مرة في تاريخه، مع نهاية الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في عهد المجلس المستقيل برئاسة ماجد النفيعي تم التعاقد مع خمس صفقات، أحدثت جدلًا كبيرًا في ظل الاعتراض على بعضها، ألا وهي: إبراهيم الزبيدي، يوسف العبدلي، رينان ريبيرو، ليساندرو الزوجاراي ولويس جرابان.

وفي عهد المجلس الحالي بخلاف باستوس، تم التعاقد مع ثلاثة لاعبين هم: هشام فايق، نايف كريري وثامر العلي.

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