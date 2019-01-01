رسميًا | برونز أفضل لاعبة في أوروبا

تعرف على نتائج الفائزين بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

توجت الإنجليزية لوسي برونز مدافعة ليون الفرنسي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا عن موسم 2018-2019.

جاء ذلك بعد منافسة مع النرويجية آدا هيجربيرج زميلتها في ليون أيضاً، وأماندين هنري لاعبة وسط ليون، في احتكار جماعي للترشيحات.

وعبرت برونز عن سعادتها بالفوز بالجائزة التي تسلمتها خارج الحفل وظهرت بفيديو من معسكر المنتخب الإنجليزي.

وقالت برونز أن الجائزة تعتبر مصدر فخر وبمثابة إعلان لتفوقها على زميلاتها في اللعبة وفي ليون أيضاً، ولكنها ستتحلى بالتواضع.

يذكر أن ليون الفرنسي كان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، للمرة الخامسة في تاريخه، ليستمر كالبطل التاريخي لتلك المسابقة التي أقيم منها حتى الآن 15 نسخة.